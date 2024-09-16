"كولر رفضه بعد الاتفاق".. شوبير يكشف صفقة الأهلي القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي، لضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الصفوف.

ونجح الأهلي في ضم 4 صفقات خلال الفترة الحالية وهم المغربي يحيى عطية الله ومواطنه أشرف داري وعمر الساعي ويوسف أيمن.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "موضوع الصفقات في الأهلي، هتسمعوا كلام كتير الفترة اللي جايه، بس هقولكم ان النادي شغال على صفقة جناح يمين في الوقت الحالي، لأن الراجل شغال بحسين الشحات ورضا سليم ومعاهم بيرسي تاو وبيغيروا".

أضاف: "أنا شايف أن الأجنحة مفيهاش مشكلة، لكن مستوى بيرسي تاو مش ثابت، مع رحيل أحمد عبدالقادر للدوري القطري أيضا".

أكمل: "مركز الهجوم، هناك وسام أبو علي وأيضا كهربا بس لسه ما جبش فورمته، وهقولك أن الأهلي كان بالفعل توصل لاتفاق مع جناح بيلعب في الدوري الصيني ولكن كولر رفض في النهاية".

وأتم تصريحاته: "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع لاعب جيد، وتسير بشكل سري، ويعمل الجميع على إنهائها خلال الفترة المقبلة".

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