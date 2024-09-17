طارق محروس : توجنا ببطولة افريقيا رغم الغيابات وهذا سر نجاح كرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٤، أنه فخور باللاعبين بعد تحقيقهم بطولة أفريقيا للشباب على حساب منتخب تونس.

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وقال طارق محروس خلال مداخله هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" حققنا نجاحات كبيرة مع منتخب اليد للشباب ونتنمى استمرار المشوار".

وتابع:" مصر أولًا وفوق الجميع سبب نجاح منتخب اليد ودخلنا البطولة ناقصين خمس لاعبين مهمين جدًا وهيكون لهم دور في كأس العالم للشباب بإذن الله ".

واستطرد:" غاب عنا لاعبين مهمين مثل بلال إبراهيم المحترف في الدوري الألماني والذي حصل على أفضل جناح أيمن في كأس العالم للناشئين".

وأختتم:" هناك عدد كبير من اللاعبين الناشئين والشباب احترفوا خلال الفترة الأخيرة وأتمنى توفيقهم معنا خلال الفترة المقبلة ".