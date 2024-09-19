مصدر يكشف لمصراوي حقيقة زيادة أعداد الجماهير في مباراة الأهلي وجورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - مصراوى:

كشف مصدر حقيقة زيادة الحضور الجماهيري، في مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي سيقام بينهما على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الأن عدد الجماهير في مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، هو 30 ألف متفرج فرج".

وأضاف: "حتى الأن لم يصل أي خطاب إلى ستاد القاهرة الدولي، من الأمن أو النادي الأهلي من أجل زيادة أعداد الجماهير في اللقاء".

واختتم المصدر تصريحاته: "لم يتم زيادة أعداد الجماهير إلى 50 ألف، كما يتردد".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب جورماهيا الكيني في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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