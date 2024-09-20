الأهلي يدرس الإنسحاب من كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الانسحاب من كأس السوبر المحلي بسبب مواعيد البطولة التي تقام في الفترة بين 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في الإمارات.

واعترض الأهلي على مواعيد البطولة بسبب ضيق الوقت وكثرة الارتباطات للاعبي الفريق الأحمر الذين يمثلون قواماً كبيراً في منتخبنا الوطني ويخوضوا مباراة موريتانيا في نواكشوط يوم 15 أكتوبر المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 18 من الشهر ذاته بالإمارات ثم يلعب يوم 21 أكتوبر المقبل في كأس السوبر ثم يلعب يوم 25 من نفس الشهر بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم يواجه العين الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 29 أكتوبر المقبل بالقاهرة في بطولة كأس إنتر كونتينتال.

وناقش الخطيب هذه الأزمة مع مسؤولي لجنة التخطيط بحضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لاتخاذ قرار حاسم قبل تصعيد الملف لمجلس الإدارة.

وطالب الأهلي بإعلان عقوبات لقاء بيراميدز بالدوري الممتاز والذي تمت إحالته للجنة الانضباط باتحاد الكرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأبدى مسؤولو الأهلي استغرابهم من عدم صدور قرار بشكل رسمي رغم أن المباراة مر عليها حوالي شهرين كاملين.