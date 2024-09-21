خليل البلوشي يتلقى تحية خاصة من جماهير الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى المعلق العماني، خليل البلوشي، تحية قوية من جماهير الأهلي الحاضرة في مدرجات مباراة جورماهيا الكيني، عند نزوله أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقررت الشركة المتحدة التي تدير شبكة قنوات "أون تايم سبورت" تعيين خليل البلوشي للتعليق على القناة الصوتية الأولى لمباراة الأهلي وجورماهيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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