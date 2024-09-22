«افتكرته چنط عربية نقل».. ميدو يطالب بفتح تحقيق في واقعة سقوط درع الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

علق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على واقعة سقوط قاعدة درع الدوري المصري الجديد لحظة احتفال قائد الأهلي محمد الشناوي.

وطالب ميدو بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذا الحادث، موجهاً طلبه إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وعبّر نجم روما وتوتنهام السابق عن استيائه الشديد من جودة الدرع، واصفًا إياه بأنه "يشبه جنط عربية نقل"، متسائلا عن كيفية تصنيع درع كلف الدولة ملايين الجنيهات بهذا الشكل المزرى.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، كتب ميدو تدوينة قال فيها: "أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي".

وتابع: "إزاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده؟ وإزاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته چنط عربية نقل!!".

واستلم الأهلي درع الدوري المصري عن موسم 2023-2024، أمس السبت، عقب مواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخلال قيام محمد الشناوي برفع الدرع سقطت قاعدته أرضًا أمام الجميع.