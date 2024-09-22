رسميا.. الزمالك يكشف عن قميصه الاستثنائي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن تصميم قميصه الجديد الذي سيخوض به مواجهة قمة الأهلي في السوبر الإفريقي.

وجاء القميص الأول باللون الأبيض المعتاد بالخطين الحمراوين، بينما كشفت أيضا الشركة عن قميص ثاني باللون الأسود الكامل وبدون خطوط.

وضمن تفاصيل القميص الأسود جاءت كلمة "الملكي" منقوشة داخل القميص مع وجود شكل تاج في أعلى القميص، بينما سيرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الذهبي.

التفاصيل الدقيقة واللمسات الفنية التي أضفيت على القميص الجديد حازت على إعجاب الجماهير التي ثمنت الجهد المبذول في تصميمه، مؤكدةً أنه يعكس مدى اهتمام النادي بتقديم الأفضل لجمهوره.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب "المملكة آرينا" في السعودية يوم الجمعة المقبل مواجهة نارية بين الزمالك والأهلي، حيث سيخوض الفارس الأبيض المباراة بقميصه الجديد الذي يمثل دافعًا إضافيًا للفريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري.

وحصد الفيديو الترويجي للقميص الجديد آلاف المشاهدات والإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤكد مدى تفاعل الجماهير مع هذا الإعلان المرتقب، وشارك به العديد من نجوم الفريق مثل شيكابالا وعمر جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد صبحي.

https://www.facebook.com/reel/895352645814207