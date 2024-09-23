شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته غدا الثلاثاء تحضيرا لمباراته أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في مباراة السوبر الأفريقي، بعد غلق ملف مباراتي جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي، حيث سيضع برنامجا خاصا بمواجهة السوبر الأفريقي.

مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الافريقى فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

موعد مباراة الاهلى أمام الزمالك فى السوبر الافريقى

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

الاهلى بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدرالية الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه. القاب الاهلى والزمالك في السوبر الافريقى

القاب الاهلى والزمالك في السوبر الافريقى وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة. نهائيات أفريقيا بين الاهلى والزمالك

نهائيات أفريقيا بين الاهلى والزمالك وتواجه الاهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف. أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقي الكرة المصرية ، إذ أنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ، وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة". الاهلى يطير للسعودية الاربعاء

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.