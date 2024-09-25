شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى.. قمصان وعدلى يستقبلان بعثة الأهلى فى مطار الرياض والان مع تفاصيل الخبر

حرص سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإداري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لدى وصولها مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية ، لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وكان سامي قمصان قد غادر إلى الرياض بصحبة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ24 ساعة من أجل تجهيز كل الترتيبات الخاصة بالإقامة، وملعب التدريب والتنقلات استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأخير صباح الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ثم توجهت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولى ومنه إلى الرياض.

ويترأس بعثة الأهلي، محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذى حرص على التنسيق بشكل كامل مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة حول جميع الأمور والترتيبات الخاصة بإقامة البعثة فى السعودية.

ومن المقرر إقامة لقاء الأهلي والزمالك على بطولة كأس السوبر الإفريقي، في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف وتتويجه باللقب.