تشيزني يخضع للكشف الطبي في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية اسبانية ان الحارس البولندي تشيزني سيحضغ اليوم ( الخميس ) للكشف الطبي في مقر نادي برشلونة تمهيدا للانتقال بشكل رسمي للنادي الكاتالوني.

وكان الحارس الأساسي لفريق برشلونة مارك اندرية تير شتيجن قد اصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة برشلونة مع فياريال في الدوري الاسباني وهو ما أدى الى التفكير في التعاقد مع حارس مرمى في صورة انتقال حر لتتوجه الانظار على الفور إلى الحارس البولندي تشيزني الذي كان قد أعلن رغبته في الاعتزال بعد انتهاء مشواره مع نادي يوفنتوس الإيطالي رغم استمرار تعاقده مع السيدة العجوز حيث تم الاتفاق مع إدارة يوفنتوس عل تقاضي تشيزني ٢.٥ مليون يورو نظير إنهاء التعاقد إلى جانب ٢ مليون يورو في حالة عدم تعاقده مع نادي اخر خلال الموسم الحالي.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان إدارة برشلونة تبحث حاليا مع إدارة يوفنتوس إمكانية سدادها ٣ مليون يورو لتشيزني إلى جانب ٤.٥ مليون يورو سيحصل عليها من يوفنتوس ليكون راتبه السنوي ٧.٥ مليون يورو وهو ما يفوق راتبه في الموسم الأخير مع يوفنتوس حيث كان يتقاضي ٦.٥ مليون يورو.