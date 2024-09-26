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الامارات | نجم ريال مدريد السابق في طريقه إلى الزمالك المصري

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل اللاعبين المصري عمر زعلوك أن قائد ريال مدريد سيرجيو رامس في طريقه إلى الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الحالية.
وقال زغلوك في مداخلة عبر قناة "أون تايم سبوتس": "إن هناك مفاوضات جادة بين الزمالك ونجم ريال مدريد السابق سيرجيو رامسة"، مشدداً على أن الأمر قيد المفاوضات وأنه تواصل مع رامس وعرض عليه فكرة الانتقال إلى القلعة البيضاء".
وأضاف: "اللاعب رحب بالانضمام للفريق الأبيض، ويبقى الخلاف حول المطالب المالية للنجم الإسباني".
ويذكر أن الدولي الإسباني السباق سيرجيو راموس، فاز في مسيرته بـ 22 لقب بطولة من ضمنها خمسة ألقاب في وأربعة ألقاب في ، وأصبح واحد من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي، كما لعب دوراً أساسياً في الألقاب الأربعة التي حصدها مع ريال مدريد في دوري الأبطال.

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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