ريال مدريد يعلن انتصار فينسيوس في قضيته ضد مشجع مايوركا

أعلن نادي ريال مدريد إصدار محكمة التحقيق رقم 3 في جزيرة مايوركا لحكم إدانة ضد الشخص الذي وجه إهانات عنصرية إلى مهاجم الفريق فينسيوس جونيور، خلال المباراة التي أقيمت بين مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي يوم 5 فبراير 2023.

ووفرت إدارة نادي ريال مايوركا لقطات من كاميرات المراقبة ترصد صدور كلمات عنصرية من مشجع للفريق حضر في مدرجات ملعب سون مويكس في بالما دي مايوركا، وتم إثبات أنه كان يوجه كلماته إلى فينيسيوس جونيور.

وأدين المشجع بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية، ارتكبتا ضد فينيسيوس جونيور، وكذلك ضد اللاعب سامو تشوكويزي، الذي كان في ذلك الوقت لاعباً بين صفوف نادي فياريال، والذي تعرض لإهانات مماثلة في ملعب مايوركا من قبل نفس الشخص، بعد أسبوعين.

الاعتذار لفيني أو السجن 12 شهراً

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة 12 شهراً، كما حكمت عليه بعدم دخول ملاعب كرة القدم التي تقام فيها مباريات دوري المحترفين الوطني لكرة القدم والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لمدة 3 سنوات.

ومن الممكن تعليق عقوبة سجن المتهم إذا اعتذر وأبدى أسفه برسالة موجهة إلى فينيسيوس جونيور، مشاركًا في برنامج للمساواة في المعاملة وعدم التمييز.

وهذه هي الإدانة الجنائية الثالثة التي يتم إصدارها في الأشهر الأخيرة؛ بسبب الإهانات العنصرية التي يتلقاها لاعبو ريال مدريد.

انتهاء قضية تشواميني

من ناحية أخرى، اعتذر القاصر الذي أهان لاعب ريال مدريد أوريليان تشواميني في ملعب سون مويكس، خلال الاحتفال في مباراة مايوركا وريال مدريد يوم 13 أبريل 2024.

وأبدى الشاب ندمه على سلوكه، وقبل القيام بالأنشطة الاجتماعية والتربوية التي اقترحتها عليه النيابة العامة، لكن هذا لن يمكنه من دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام من صدور الحكم.

وسيتعين على نفس الشخص دفع الجزاءات المالية التي فرضت عليه، بسبب سلوكه، من قبل اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

وشدد بيان ريال مدريد أنه سيواصل رفع دعوى قضائية ضد استخدام لاعبي الفريق خاصة في هذه الإجراءات، والعمل على حماية قيم النادي والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة.

الشرق