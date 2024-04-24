مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

ثمن اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل الأدوار الوطنية العظيمة التي تطلع بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في المجالات الإقتصادية والتنموية والرقابية وغيرها من المجالات.

جاء ذلك لدى زيارته لمقر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهرالنيل بعطبرة حيث كان في إستقباله د / أحمد سيدأحمد عمر مدير القطاع ومعاونيه من مدراء الأقسام والعاملين بالهيئة .

واستمع لشرح مفصل عن كيفية العمل بدايةً بمعرض المضبوطات والشرائح التعريفية مروراً بالمعامل المختلفة المتعلقة بالذهب والمواد الغذائية والملابس والمستحضرات الطبية وانتهاءً باللقاء الذي نوقش فيه عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك ، مؤمناً على كافة مطلوبات إدارة الهيئة.

هذا وقد وجه مدير شرطة ولاية نهرالنيل بتفعيل شراكة بناءة وفعالة بين الهيئة وبين شرطة الولاية في كافة المحليات والإدارات ذات الصلة .

د / أحمد سيدأحمد مدير قطاع نهرالنيل بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عبر عن سعادته والعاملون بالهيئة بهذه الزيارة الكريمة مؤكداً أن زيارة مدير شرطة الولاية لها ما بعدها وتشكل دفعة قوية لعمل الهيئة وإسناداً لها في القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان