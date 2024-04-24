بالصور.. يجذب معجبيه بأكياس بلاستيك.. ويحصد 92 مليون مشاهدة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو مثبت على باب سيارة متحركة بلفافات من أكياس التغليف البلاستيكية، ورغم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك فإنه يبدو مستمتعاً بما يفعله، وكل ذلك في سبيل زيادة عدد المشاهدات وجذب المعجبين.

وبالفعل حصل المقطع على 92 مليون مشاهدة، ومليونين و128 ألفاً و526 إعجاباً، وأثارت اللقطات المروعة القلق والدهشة في آن واحد على الإنترنت، وانتقد الكثيرون صاحب المحتوى لجعل أصدقائه يساعدونه بمثل هذا العمل المحفوف بالمخاطر، الذي كان من الممكن أن يفقد حياته بسببه.

وانتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأعرب روادها عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة، وطالبوا الشرطة والسلطات بالتدخل واتخاذ إجراءات ضد الثلاثة المشاركين في مثل هذا المحتوى المهدد للحياة عبر الإنترنت.

وعلق أحد المستخدمين في فيسبوك: «لن يقوم أي شخص جاد ويتحلى بعقل سليم بذلك، فالمزاح بالحياة أمر خطير جداً، إذ يمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، أو يقع حادث على الطريق».

وعلق آخر: «أغبى شيء رأيته في حياتي»، وعلق ثالث: «الحياة لا تقدر بثمن، ومثل هذا الشخص مشغول بعمل مقالب حمقاء باسم وسائل التواصل الاجتماعي، أين القانون لوضع أمثاله خلف القضبان».

صحيفة الخليج