مش بنتي! أم بريطانية تكتشف استبدال رضيعتها في المستشفى بالصدفة

أصيبت أم بريطانية بحالة من الهلع، بعد أن علمت بأن ابنتها التي أنجبتها في المستشفى ليست بطفلتها.

وبحسب موقع ” نيويورك بوست” الأمريكي، وقعت الحادثة المفجعة في سبتمبر الماضي في مستشفى في دورست، حيث أنجبت “مايسي بيث” ابنتها إيزابيل.

وأدركت الأم هذا الأمر حين، أقدمت على تغير حفاضة ابنتها لتكتشف انها صبي رضيع، وليست رضيعتها التي اجابتها.

ووقع هذا اللبس بعد وقت قصير من ولادة الأم لرضيعتها، بعد ان أبلغتها احدى الممرضات بحاجة الرضيعة للدخول إلى الحضانة.

وأوضحت الأم انها لم تلاحظ ان الرضيعة التي كانت تحمل ليست برضيعتها، لان ملامحها لم تكن واضحة تشبه رضيعتها بعد ولادتها.

بعد أن اكتشفت الأم من قبيل الصدفة، أن الطفلة التي كانت تحملها ليس بابنتها، استشعرت بالذعر واعتقدت بأن رضيعتها سرقت أو خطفت من المستشفى، لتتجه الام على الفور إلى المستشفى وتبلغهم بأن الطفل الذي تحمل معها ليست برضيعتها.

وتبين بالفعل ان الطفل لا ينتمي إلى الأم المكلومة، وانه حدث لبس وتم استبدال رضيعتها برضيع أخر داخل الحضانة.

ولكن لحسن الحظ، كانت لا تزال رضيعة أم في الحضانة منذ ولادتها بالمستشفى، وانه اختلط الأمر على الممرضات بالمستشفى، وانه تم فتح التحقيق بهذه الواقعة الغريبة.

وأعرب المستشفى عن كامل ندمها واعتذارها للام، وأكدت إدارة المستشفى بأنها فتحت بالفعل التحقيق في هذه الواقعة، مكررين اعتذارهم لعائلة الرضيعة.

صدى البلد