نيللي روجت الفنانة نيللي كريم للشخصية التي تقدمها في فيلم «السرب» الذي يبدأ عرضه 1 مايو المقبل، حيث نشرت عبر حسابها في «إنستغرام» بوستر العمل والذي تظهر من خلاله بدور جديد ومختلف لم تقدمه من قبل، وعلقت: «انتظروا هند في فيلم (السرب) 1 مايو بكل دور العرض في مصر». الأنباء الكويتية

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي: انتظروا هند في السرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.