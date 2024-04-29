أمانة جدة : مستعدون للمطر

رفعت أمانة محافظة جدة جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية ليوم الاثنين، وذلك في ظل الاستعدادات المُسبقة، التي تنفذها الأمانة تزامنًا مع التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وبيَّنت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا, و 1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 17 بلدية فرعية ومركز إسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، داعيةً ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.
جردية المدينة
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