الحكومة تؤكد حرصها على إيصال المساعدات

اكدت الحكومة السودانية حرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لكل السودانيين عبر المعابر والمسارات التي حددتها لإدخال المساعدات.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور جراهام عبد القادر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة ومفوض العون الإنساني ومدير مشروع الجزيرة، إن الاجتماع ضم الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الانسانية حضره ممثلي الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالمنطمة الدولية كلمنت سلامي وممثل اوشا وعدد ١١ من المدرين التنفيذين والعاملين العاملين بالعون الإنساني في الشرق الأوسط وأفريقيا الذين وفدوا للسودان للتفاكر مع الحكومة السودانية بهذا الشأن. وقال إن الاجتماع كان مثمرا وناقش كيفية تقديم المساعدات العاجلة والتنسيق بين السودان وهذه الجهات والعون الإنساني والمنظمات وعلاقة الصحة بالمنظمات واجراءات دخول العاملين في الحقل الانساني للسودان. واضاف وزير الثقافة والإعلام إنه تم في الاجتماع طرح كل ما يعترض المساعدات الإنسانية وحجمها ومساراتها والآثار المترتبة على ذلك. كما تم في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع استعراض كل ما تم بحضور المنظمات الموجودة في الخرطوم والتي تعمل من بورتسودان. وقال الدكتور جرهام لقد تم توضيح الحقائق وجوانب العمل الإنساني المختلفة ومعالجة نقاط الضعف والتأكيد على سيادة السودان والتعامل مع المجتمع الدولي لمصلحة المواطن والوطن.

سونا