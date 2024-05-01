شاهد بالفيديو.. سير عابدين تعود بـ ” متين ارجع لأمدر وأعودها”

عادت المطربة “سير عابدين” بأغنية قديمة للساحة الفنية: ” أشوف نعيم دنيتي وسعودها، امتى ارجع لأمدر وأعودها”. وظهرت المطربة سير عابدين بإطلالة كلاسيكية اعتمدت فيها على ملابس بسيطة وديكور تراثي يعبر عن السودان والزمن الجميل. ياربي هون لي عودة.. والأغنية من كلمات عمر البنا وألحان كرومة وأداها الفنان الراحل عبدالعزيز محمد داؤود. ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح. شاهد الفيديو: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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