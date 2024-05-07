والي الخرطوم يزورمقابرأحمد شرفي ويوجه بتسويرملعب المهدية لوقف تمدد المقابر

قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والوفد المرافق له بزيارة لمقابر أحمد شرفي بأمدرمان في أطارإهتمام ولاية الخرطوم هذه الأيام بايجاد مساحات لدفن الموتى بعد أن فاضت سعة المقابر الموجودة في اوساط المدن وهي مقابر تأريخية كان مخططا لها أن تستوعب الدفن في حدود المدن الثلاث آنذاك لكن بعد التمدد السكني الافقي صارت الحاجة ملحة لايجاد مساحات لدفن الموتى.

ووقفت الزيارة على أوضاع المقابر ميدانيا والتعديات على المساحة المخصصة للمقابر وزحف المقابر نحو ملعب رابطة المهدية.

وأصدر والي الخرطوم عدة موجهات أهمها الشروع فورا في تسوير ملعب المهدية وتوجيه المواطنين للدفن في المواقع الخالية والتي برزت من خلال الزيارة.

وقرر الوالي تكوين لجنة من كافة الأطراف المعنية لمراجعة كل المباني والاسوار الموجودة حول مقابر أحمد شرفي في اطار البحث عن مواقع خالية يتم فيها دفن الموتى.

كما وجه الوالي بتأهيل وإكمال مغسلة تجهيز الموتى الملحقة بمسجد المقابر.

وكان الوالي قد دعا كل الأطراف المعنية بزيارة لمقابر أحمد شرفي بأمدرمان وضم الوفد المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان والمدير التنفيذي لمحلية كرري ومدير عام الأراضي ومدير المساحة ولجنة المقابر و جمع من الرياضييين.

سونا