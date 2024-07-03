وزير الطاقة والنفط: سنجني ثمار الجهود المبذولة في إستقرار الكهرباء

كشف وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد عن جهود ومساعي حثيثة يبذلها العاملون في قطاع الكهرباء في إدخال 60 م واط منها 30 م واط دخلت الاسبوع المنصرم ومن المتوقع دخول ال 30 م واط الأخرى خلال الساعات القادمة ؛ هذا بالإضافة إلى توقع وصول المحول البديل خلال هذا الأسبوع وفور وصوله تكتمل الحاجة الفعلية لمدينة بورتسودان ويستقر التيارالكهربائي تماماً خلال هذا الصيف.

مؤكداً ان العمل يجري من عدة جوانب لوضع حلول جذرية واستراتيجية لكهرباء ولاية البحر الأحمر والسودان بصفة عامةً ، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لشركات الكهرباء “القابضة ، والنقل ، والتوزيع والتوليد” ووقف الوزير ميدانيا على العمل بمحطة بورتسودان التحويلية متابعاً سير العمل وحاثاً العاملين على ادخال ال 30 م واط الأخرى خلال ال24 ساعة القادمة وتابع الترتيبات الجارية لتركيب المحول البديل فور وصوله وسحب المحول المعطل.

وقال وزير الطاقة والنفط لقد شرعنا في طلب محول جديد من خارج السودان ليكون احتياطي لمثل هذه الظروف الطارئة موجهاً مدير عام كهرباء السودان القابضة بمتابعة سير العمل في محطة كلانيب والتي بدخولها تكتفي ولاية البحر الأحمر من الكهرباء تماماً مبشراً بان ثمار هذه الجهود المبذولة سوف نجنيها خلال الاسبوع القادم باذن الله معرباً عن اسفه لتزامن العطل الطارئ مع فصل الصيف في ولاية البحر الأحمر في ظل تعذر جلب المحول الاحتياطي من أقرب نقطة لبورتسودان.

ومن جانبه قال المهندس/ عبدالله أحمد محمد مدير عام شركة السودان القابضة سنشهد خلال الفترة القادمة استقرارا في التيار الكهربائي موضحا ان هدف الزيارة لمحطة كهرباء بورتسودان التحويلية للوقوف على مجمل الاوضاع وتفقد المعوقات التي أدت إلى العطل مبينا ان العمل يجري بصورة طيبة لاضافة المحول البديل.

وقال المهندس/ ياسر محمد الشاذلي مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء تضاعفت الاحمال في بورتسودان بزيادة بحوالي 100% عن الصيف السابق بسبب زيادة الاستهلاك موضحا ان العمل متواصل دون توقف لتعويض الفارق بسبب تعطل المحول الرئيس في محطة بورتسودان التحويلية والذي بموجبه انخفضت الكهرباء إلى 50%.