تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة حديثة للفنانة السودانية مونيكا روبرت. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشعلت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني مواقع التواصل بصورتها المتداولة والتي تم وصفها بالمثيرة. وظهرت مونيكا بإطلالة جديدة وهي ترتدي أزياء قصيرة أشعلت خلال جلسات تصوير بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم بها. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين أطال الغزل في المطربة المعروفة, حيث قام بعضهم بتشبيهها بعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء قصيرة ومثيرة من إحدى شوارع القاهرة والجمهور يطلق عليها لقب (كيم كارداشيان) السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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