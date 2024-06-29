شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يراقب مباراة الزمالك وسيراميكا بحثاً عن استعادة انتصارات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يراقب إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، مباراة الزمالك وسيراميكا في السابعة مساء اليوم، السبت، بالدوري من أجل استكشاف سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وخسر الإسماعيلى من المصري البورسعيدى بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة، حقق 7 فوزا وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32.

وفي سياق آخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.



وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.