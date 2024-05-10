شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تثير ضجة على مواقع التواصل بعد ظهورها وهي جالسة و “متربعة” على الكرسي وساخرون: (رجلك ما بتصل الأرض وما قعدة بتاعت انسانة عاقلة)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثارت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني ضجة كبيرة بصورها التي قامت بنشرها.

وظهرت هدى عربي في إحدى اللقطات وهي جالسة و”متربعة” على الكرسي, وكتبت عليها: (حابة اثير الجدل واقول دي قعدتي المفضلة في اي مكان بتربع عشان افهم أنا وين ولا الحاصل شنو).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد اقتحم جمهور مواقع التواصل ومتابعي المطرب التعليقات وأطلقوا عدد من “الكومنتات” الساخرة.

حيث كتب أحدهم ساخراً: (كضابة عشان رجولك م بوصلوا الأرض) وكتب معلق آخر: (لأنها اصلا ما قعده حقت مره عاقلة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)