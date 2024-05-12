نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية

أثنى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على الدور الكبير الذي تضطلع به الإدارت الأهلية والمجتمعية في رتق النسيج الإجتماعي ونبذ الخلافات القبلية والجهوية وبسط السلم والأمن المجتمعي.

وأكد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية، على أهمية تعزيز التعايش السلمي بين مكونات أبناء الشرق وإعلاء قيمة الوطن ورفعة شأنه ونبذ خطاب الكراهية وإدارة حوار جامع لمجمتع أبناء البجا بشرق السودان لحل كافة قضاياهم وصولا لمجمتع آمن معافى.

من جانبه أوضح عضو المبادرة حسن اونورو ابوآمنة في تصريح صحفي أن الوفد قدم رؤيته حول قضايا الشرق والصلح المجتمعي مشيرا الى ان المبادرة عقدت عدة ورش تحضيرية للمؤتمر العام لأبناء البجا تحت شعار “جبر الضرر بمدينه كسلا ومدينة سنكات ببورتسودان“ تم من خلالها إختيار السيد نائب رئيس مجلس السيادة ليكون مشرفا على ملف السلام في شرق السودان.

وأضاف ابو آمنة أن القضايا في شرق السودان يمكن أن تحل عن طريق (القلد) وضرورة أن يتسامى الجميع فوق الخلافات وأن يتوحدوا من أجل السلام والتنمية والإعمار.

وأكد سيادته دعم المبادرة وأبناء شرق السودان ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة.