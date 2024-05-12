الكباشي يصل الفاو

وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم الى محلية الفاو بولاية القضارف، يرافقه والي القضارف اللواء الركن معاش محمد أحمد حسن واللواء ركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة.

وتفقد سيادته سير العمليات في الخطوط الامامية بالمنطقة الشرقية حيث كان في استقباله قائد المنطقة اللواء ركن محمد الحسن العماس.

وتلقى سيادته تنويرا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة واثنى على الانسجام التام والروح القتالية العالية للقوات المرابطة. سونا

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