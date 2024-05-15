بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة.. التوعية بمخاطر المخدرات

نظمت ادارة المخدرات ولاية البحر الاحمر (اللجنة الفرعية) بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محاضرة لنشر التوعية بمخاطر المخدرات بمشاركة العميد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب وعدد من الخبراء بقاعة اسنايت الثلاثاء. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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