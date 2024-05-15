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بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة.. التوعية بمخاطر المخدرات

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اسماء عثمان 0 تبليغ

نظمت ادارة المخدرات ولاية البحر الاحمر (اللجنة الفرعية) بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محاضرة لنشر التوعية بمخاطر المخدرات بمشاركة العميد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب وعدد من الخبراء بقاعة اسنايت الثلاثاء.

المكتب الصحفي لشرطة السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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