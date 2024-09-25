علم السودان لقاءات مرتقبة في نيويورك بشأن السودان تشمل أطرافا دولية وإقليمية، وسط توقعات بتحقيق انفراجات تسهم في خفض التصعيد آخر تطورات المشهد السوداني: الشرق للأخبار – السودان

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