مبارك الفاضل: أتوقع أن تصدر الجمعية العامة قرار بوقف الحرب

قال مبارك الفاضل المهدي بأنني أتوقع أن تصدر الجمعية العامة قرار بوقف الحرب يدعو إلى حماية المدنيين في السودان وإلى عودة الأطراف المتقاتلة لطاولة التفاوض لإنفاذ اتفاق جدة. الجزيرة – السودان

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