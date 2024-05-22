أعلن المجلس القومي للأدوية والسمُّوم فرع ولاية كسلا عن إغلاق عدد (10) صيدليات لمخالفتها للقوانين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالولاية.

وكشف مدير فرع المجلس القومي للأدوية والسُّموم بولاية كسلا ومدير الإدارة العامة للصيدلة د .عمر سليمان في تصريح لـ(سونا) عن القيام بحملة إشرافية استهدفت منطقة الحفائر غرب كسلا ورصدت جملة من المخالفات تتمثل فى البيع فى منشآت غير مرخصة وغياب الصيدلى، إضافة إلى وجود أدوية غير مسجلة وأدوية مستشفيات والبيع لجهات غير مرخص لها.

وقال ان هذه الحملات الإشرافية تتم بصورة دورية لافتا الى إستدعاء عدد من شركات الأدوية التى تبيع أدويتها لصيدليات غير مرخصة كما دعا المؤسسات الصيدلانية غير المرخصة بتوفيق أوضاعها .

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 10منشآت صيدلانية بكسلا لمخالفتها للقوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.