قرار تدمير ودك التنوكة الخارجية لمصفاة الجيلي تأخر كثيراً

( التنوكة ) الخارجية الضخمة للوقود بمصفاة الجيلي ليست أغلي عند الشعب السوداني وجيشه من القصر الجمهوري ومجلس الوزراء ومقار مؤسسات عامة وخاصة أخري تم دكها علي رؤوس وأجساد أوغاد مليشيا التمرد الذين يتخذونها دروعاً ومنصات لحربهم ضد الشعب وجيشه ..

وقرار تدمير ودك التنوكة الخارجية لمصفاة الجيلي تأخر كثيراً ومحزن حقاً أن مليشيا التمرد ظلّت طيلة الفترة السابقة تقوم بتشوين مركباتها القتالية من المخزون الضخم للبنزين والجازولين بالتنوكة الخارجية للمصفاة .. أي أن عصابات التمرد تحارب الشعب السودان وجيشه بوقود مصفاة السودان بالجيلي التي تُعتبر مفخرة للسودانيين بأجيالهم المتعاقبة ..

تدمير مخازن الوقود الخارجية بمصفاة الجيلي قرار صعب .. لكن منطق الحرب التي لا تعرف العاطفة عندما لا تكون هنالك خيارات أخري في خط سير المعركة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد