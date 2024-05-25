فضل الله برمة ناصر: المؤتمر فرصة للسعي الجاد وتكثيف التواصل بين طرفي الحرب وتشجيعهما وقف العدائيات

في رسالة إلى المؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم”.. قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر بأن المؤتمر فرصة لبناء جبهة مدنية وكتلة صلبة لوقف الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، لكي تضطلع بعملية إنهاء الحرب وهندسة جديدة لبناء الوطن. – المؤتمر فرصة للسعي الجاد وتكثيف التواصل بين طرفي الحرب وتشجيعهما وقف العدائيات وإطلاق النار والاستجابة للتفاوض والوساطة، والتزام الحياد الإيجابي – يجب أن يخرج المؤتمر ببرنامج واضح وعملي يخاطب الكارثة الإنسانية بتدخلات عاجلة، والإدانة الصريحة والمغلظة لانتهاكات طرفي الحرب. – لا بد من الاتفاق على تفاصيل مؤتمر المائدة المستديرة والتحضيرات اللازمة له – يجب مخاطبة قضايا بناء الدولة السودانية وعلى رأسها الإصلاح الأمني والعسكري وصولاًً إلى الجيش المهني القومي الواحد مع ضمان خروج المؤسسة العسكرية والأمنية من المشهدين السياسي والاقتصادي. الشرق للأخبار

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