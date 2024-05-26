تراجع مريع للجنيه والدولار يسجل (1840) جنيهاً

قفزت أسعار الدولار لـ(1840) جنيهاً اليوم الأحد، عقب التراجع الطفيف الذي شهده خلال اليومين الماضيين.

ودعا مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق عبد الله الحسن الشايقي في حديث لـ(السوداني) لأهمية احتكار بنك السودان المركزي عمليتي بيع وشراء الذهب وأن تتم بالدولار. واقترح إنشاء بورصة في السودان أو فرع لبورصة أجنبية أو التوأمة والتكامل معها.

وقفز تبعاً للدولار كل من الريال السعودي لـ(490.66) جنيهاً، الجنيه المصري (39) جنيهاً، الدينار البحريني (484) جنيهاً واليورو (2000) جنيه.

وقال المدير العام للمصرف السوداني الفرنسي د. عثمان التوم لـ(السوداني)، إنّ قلة الصادر وارتفاع الاستيراد الضروري وغير الضروري من أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وأشار لتسبب تهريب رؤوس الأموال للاستثمار بها في دول أخرى بسبب الحرب يعد مشكلة كبرى، فضلاً عن تهريب الذهب بكميات كبيرة لضعف الرقابة، وطباعة العملة لتغطية نفقات الدولة، في ظل ضعف العائد من الضرائب والجمارك وتوقف تحويلات المغتربين لذويهم الذين يتواجد معظمهم خارج السودان، وتحويل المهاجرين النازحين لما تبقى لهم من عملة سودانية للدولار لتغطية تكلفة الإعاشة وتعليم الأبناء خارج السودان.

صحيفة السوداني