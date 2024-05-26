ايتن عامر احتفلت الفنانة أيتن عامر بتتويج فريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف. ونشرت أيتن عامر مقطع فيديو لها وهي تحتفل بفوز نادي الأهلي على نغمات أغنية “أوه سطلانة” وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي إنستجرام وعلقت قائلة: “أوووووووو سطلانة ولا فى غيره يفرحني”. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة. جريدة الدستور

كانت هذه تفاصيل خبر على نغمات “أوه سطلانة”.. أيتن عامر تحتفل بتتويج نادى الأهلى ببطولة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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