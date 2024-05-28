الصين: دعمنا للسودان لن يتغير مهما كانت الظروف

قال وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، إن موقف بلاده الثابت والداعم للسودان لن يتزعزع مهما تغيرت الظروف.

واكد حرص الصين على دعم السودان لحماية السيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وأشار خلال لقائه مع وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض، أن إلى أن بكين تدعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في السودان وعبر المنابر الدولية.

من جانبه قدم وزير الخارجية السوداني، الشكر للصين على الدعم الإنساني المستمر الذي ظلت تقدمه للسودان منذ اندلاع الحرب الغادرة، وأكد أن موقف السودان ثابت تجاه قضايا الصين الجوهرية، وأمن على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في المنابر الدولية.

وتطرقت المباحثات لأعمال المنتدى الوزاري العاشر الذي يعكس عمق العلاقات الصينية العربية الراسخة.

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