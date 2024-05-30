البعثة الإدارية تُوجِّه صوت شكر وتقدير لإدارة نادي عكاظ

قدم الأستاذ ابو بكر الماحي المدير الإداري للمنتخب الوطني، الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي عكاظ على حُسن الاستقبال وكريم الضيافة باستقبال تدريبات المنتخب بملعب النادي وتعاملهم الراقي مع البعثة.

وحرص مجلس الإدارة بقيادة رئيس النادي شاكر العصيبي ومحمد الدعجاني نائب الرئيس وأعضاء المجلس سمير النمري وسامر القرشي ورمزي الزهراني، على التواجد في مران أمس الأول وتأكيدهم بتقديم كل المساعدات للمنتخب.

وكانت تحضيرات منتخبنا الوطني تواصلت في مدينة الطائف، وأدى عصر أمس، مرانه اليومي بملعب معسكر الشباب في أجواء ساخنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

حيث يقوم الجهاز الفني بمجهود كبير من أجل تجهيز اللاعبين بصورة جيدة لمواجهتي موريتانيا وجنوب السودان خاصةً في الجوانب التكتيكية ورفع معدلات اللياقة البدنية والتحمُّل، الى جانب تدريبات حراس المرمى، وسيؤدي المنتخب حصته التدريبية اليوم في الخامسة مساءً.

على صعيد آخر، تدرب الثلاثي عوض زايد وطبنجة وأبو عاقلة عبد الله الذين وصلوا قبل يومين مع المجموعة وقبيل انطلاق المران حاضر مستشار الجهاز الفني الخبير برهان تيه، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات القادمة لأنّ مباراة موريتانيا ستكون من أصعب المواجهات.

خاصة أن الجهاز الفني الموريتاني يولي مباراة السودان اهتماماً كبيراً ويضع في اعتباره النقلة الكبيرة التي حدثت للمنتخب السوداني في الفترة الأخيرة، واستعانته بعدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية.

أما المدير الفني كواسي أبياه فقد أكد أن مشاركة هذا الجيل من اللاعبين في تصفيات كأس العالم ستكون فرصة عظيمة لكتابة تاريخ لكل لاعب إذا نجحتم في الوصول إلى النهائيات، ويجب أن تستثمروا هذه الفرصة والعمل بكل جدية من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة.

ومن المتوقع أن يعلن المدير الفني كواسي أبياه، قائمته النهائية خلال اليوم أو الجمعة والتي ستضم عدداً كبيراً من اللاعبين المتواجدين في معسكر الطائف، الى جانب لاعبي الخارج.

ويخوض منتخبنا الأولمبي، تجربتين وديتين من العيار الثقيل في أيام الفيفا الشهر القادم بمدينة الدمام أمام نظيره البحريني وستكون المباراة الأولى في العاشر من يونيو القادم.

وأوضح المدير الإداري للاولمبي عبد الله جحا بأن الجهاز الفني يبذل مجهودا كبيرا من أجل تجهيز المنتخب للاستحقاقات القادمة، وأكد أن لجنة المنتخبات الوطنية تبذل مجهودات كبيرة لإقامة عدد من التجارب الودية الدولية، وقال إن الترتيبات جارية لإقامة تجربتين اخريين مع المنتخب العُماني.