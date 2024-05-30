جراهام يطالب بإدانة انتهاكات المليشيا بتنفيذ مخرجات قمة المنامة

علم السودان طالب وزير الثقافة والإعلام دكتور جرهام عبد القادر مجلس وزراء الإعلام العرب، بادانة انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين السودانيين باقصى العبارات. ووضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات القمة العربية التي انعقدت مؤخرا في المنامة وتضمنت فقرات داعمة السودان. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته ٥٤ والذي انعقد بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، يوم 29 مايو 2024. وحيا السيد الوزير في كلمته المجلس وشكر القائمين على تنظيم الاجتماعات من قبل الجامعة العربية قطاع الاعلام والإتصال ووزارة الاعلام البحرنية وتقدم بالشكر ايضا لكل الدول العربية والمنظمات التى قدمت العون والمساعدة السودان خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد. من ثم تحدث عن التحديات التي تواجه الدول العربية بما فيها السودان وفلسطين. كما قام باستعراض الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنين في السودان جراء تمرد قوات الدعم السريع..شارحا بالأرقام الضرر الذي لحق بالمؤسسات الاعلامية والمرافق الصحية والتعليم والمصانع ومجمل البنية التحتية للبلاد. كما تناول الهجوم الوحشي على الفلسطينين والتكنيل بهم من قبل الكيان الصهيوني. واشار السيد الوزير ايضا الى الصورة النمطية التي تعرضها وسائل الاعلام عن الانسان العربي في افريقيا ودعا الوزير إلى ضرورة بناء استراتيجية عربية تحفظ الامن الثقافي والفكري وتحقق الهوية العربية. سونا

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