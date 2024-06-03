مبابي إلى مدريد.. تفاصيل العقد والمكالمة الحاسمة

مبابي

انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، أصبح واقعا، والإعلان سيكون خلال أيام.

لكن ما هي تفاصيل العقد الجديد؟ ومتى سيتم كشف مبابي بقميص ريال مدريد؟

التوقيع وكشف اللاعب

وفقا لمصادر إسبانية، سيتم الإعلان عن توقيع مبابي رسميا خلال الأيام الجارية.

من المتوقع أن يكشف عن مبابي في حفل ضخم، في ملعب ريال مدريد وأمام جماهيره، في منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024.

المكالمة الفارقة

وفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، كان اتصال مبابي برئيس ريال مدريد، العامل “الفاصل” في إتمام الصفقة.

كان مبابي قد قرر تمديد عقده مع باريس سان جرمان لموسم إضافي، رغم تقديم وعد لريال مدريد بالتوقيع.

بعدها قام مبابي بالاتصال بفلورنتينو بيريز، ليؤكد له أن حلمه باللعب لريال مدريد لا يزال قائما، واعتذر على عدم التوقيع حاليا.

وفقا لرومانو، هذا الاتصال كان محوريا في عودة بيريز للتوقيع مع مبابي.

تفاصيل العقد

وفقا لرومانو، فإن بيريز اتفق مع مباي، بأنه لن يمنحه ما كان سيمنحه إياه في 2022، وأن الراتب سيكون مشابها لنجوم الفريق، مثل البرازيلي فينيسيوس أو الانجليزي جود بيلينغهام.

هذا يعني أن مبابي سيتقاضى حوالي 15 مليون يورو سنويا.

لكن سيبقي مبابي 80 بالمئة من حقوق ملكية صورته، مما يعني أنه سيبقي نسبة كبيرة من أموال الدعاية والتسويق التي سيظهر فيها.

كما سيمنح ريال مدريد مبابي مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو.

يذكر أن باريس سان جرمان رفض دفع مبلغ 80 مليون يورو هذا الموسم لمبابي، وهو مبلغ مكافأة الولاء التي يمنحها له سنويا.

سكاي نيوز