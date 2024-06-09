مساعد المدير العام لقوات الدفاع المدني للشؤون الفنية والطوارئ والكوارث يؤكد مواصلة الجهود مع حكومة الخرطوم

أكد اللواء شرطة قرشي حسين عبد القادر مساعد المدير العام لقوات الدفاع المدني للشؤون الفنية والطوارئ والكوارث مواصلة الجهود التي تقوم بها قوات الدفاع المدني في ولاية الخرطوم في محليتي (كرري وأم درمان) لعودة الحياة لطبيعتها ومواصلة عمليات التطهير والتعقيم وجمع الجثث والمتابعة الميدانية للمباني التي تأثرت بالحرب،

مشيراً إلى تفاعل الجميع مع قواته وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة ولاية الخرطوم والمدراء التنفيذيين بمحليات الولاية ومبادرة إعادة تأهيل سوق أم درمان لتجار الأواني المنزلية، مثمناً الدعم والمساندة من قبل والي ولاية الخرطوم ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي دكتور إبراهيم أحمد شمين ومدير قوات الدفاع المدني الفريق شرطة دكتور عثمان عطا مصطفى، وقال إن الفترة القادمة ستشهد عملاً كبيراً بعد تكوين المكتب الهندسي بقيادة عميد شرطة وفقاً لتوجيهات المدير العام لقوات الدفاع،المدني مشيداً بالنتائج التي تحققت من الزيارة إلى ولاية الخرطوم، متطرقاً إلى استراتجية قوات الدفاع المدني في المرحلة المقبلة في كافة أنحاء البلاد وتنفيذها على أرض الواقع.

المكتب الصحفي لشرطة السودان