توقعات بإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، بأنه من المرجح أن تتجه الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الرابعة عشرة إلى جولة ثانية، وذلك نقلًا عن "وكالة تسنيم الإيرانية" بناء على الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

ووفقًا لـ"تسنيم" فإن النتائج الأولية أظهرت تقدم مسعود بزشكيان بنسبة تبلغ نحو 42.6%، وإن المرشح المحافظ سعيد جليلي جاء ثانيًا بنسبة تصل 38.8%.

وكانت السلطات الإيرانية مددت التصويت حتى الساعة الـ12 (منتصف الليل)، وجاء التمديد للمرة الثالثة بسبب كثافة الإقبال بعد أن كان قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء أمس، وأفادت تقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين.

4 مرشحين يتنافسون على المنصب

ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ، وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان، وجميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.

وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال لقائه، الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاستعدادات النهائية لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو القادم.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الناتو، فإنه من المتوقع أن تكون زيادة الدعم لأوكرانيا هي القضية ذات الأولوية القصوى لمناقشات قادة الحلفاء خلال قمة واشنطن.

وقال ستولتنبرج في بداية الاجتماع: "أعتقد أننا نسير حقًا على المسار الصحيح نحو عقد قمة جيدة للغاية لحلف الناتو من أجل أوكرانيا ومن أجل الناتو".

توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

كما أعرب عن توقعه بأن يتفق الحلفاء على أن يتولى حلف شمال الأطلنطي زمام المبادرة في التنسيق وتوفير المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، واقترح ستولتنبرج أيضًا تعهدًا ماليًا طويل الأجل لمنح أوكرانيا المزيد من القدرة على التنبؤ بالدعم الذي تتلقاه.



وهنأ الأمين العام الرئيس زيلينسكي على توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وبدء محادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

