سحب وضباب خفيف.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.



وأضاف، يصبح الطقس رطبا ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والثاني عند الساعة 01:19

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 08:38 والثاني عند الساعة 22:25

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 42 31 85 45

دبي 42 30 90 35

الشارقة 41 31 80 35

عجمان 40 32 90 40

أم القيوين 44 29 85 35

رأس الخيمة 44 33 85 35

الفجيرة 39 31 85 60

العـين 46 33 60 15

ليوا 47 27 55 10

الرويس 44 29 90 25

السلع 45 30 80 30

دلـمـا 41 31 90 55

طنب الكبرى 36 32 90 55

طنب الصغرى 36 32 90 55

أبو موسى 36 32 90 60