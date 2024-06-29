الانتخابات الإيرانية: تقدم المرشح بزشكيان بنسبة 42.6%

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، أمس الجمعة، انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط توقعات بالمرور إلى جولة ثانية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت نحو 40%، وبأنه وفقًا لعمليات الفرز حتى الآن يتوقع المرور إلى جولة ثانية.

وقالت إن النتائج الأولية أظهرت تقدم مسعود بزشكيان بنسبة تبلغ نحو 42.6%، وإن المرشح المحافظ سعيد جليلي جاء ثانيًا بنسبة تصل 38.8%.

وكانت السلطات الإيرانية مددت التصويت حتى الساعة الـ12 (منتصف الليل)، وجاء التمديد للمرة الثالثة بسبب كثافة الإقبال بعد أن كان قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء أمس، وأفادت تقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين.

ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ، وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان، وجميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.