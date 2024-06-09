- 1/2
- 2/2
قدم والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق برفقة لجنة امن الولاية وناظر عموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل والمدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا ادريس محمد علي واجب العزاء لأسر ضحايا العاصفة التي ضرب محلية ريفي كسلا الخميس الماضي خاصة قري القطاع الشرقي للمحلية والتي ادت الي وفاة ٥ من المواطنين نتيجة لتهدم المنازل.
ووجه الوالي عقب وقوفه على حجم الاضرار التي لحقت بالمنطقة ادارتي الكهرباء والمياه بالتدخل السريع لمعالجة الاضرار التي لحقت باعمدة الكهرباء والتوصيلات مما اخرج محطات المياه من الخدمة فضلا توجيهه لمفوضية العون الانساني بالتدخل اللازم وتوفيق اوضاع الاسر التي تضررت جراء العاصفة منوها الي الاضرار التي تم حصرها بواسطة الاتيام التي تم إرسالها للمناطق المتضررة مبينا ان ماحدث أمر مقدر ومكتوب منذ الازل وان العاصفة جاءت والخريف على الأبواب.
من جانبه نوه المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا إلى أن الاضرار التي وقعت كبيرة وان العاصفة كان قوية تأثرت بها أعداد كثيرة من قري ومناطق المحلية معربا عن شكره وتقديره لوالي الولاية وأعضاء لجنة الامن في مواساتهم للمنكوبين وتفقد أحوالهم.
فيما امن ناظر البني عامر علي الخطوات التي تمت اتباعها لتخفيف وقع الكارثة مع ضرورة تقديم الدعم اللازم للاسر خاصة التي أصبحت في العراء جراء تهدم منازلها التهدم الكامل. وتشير سونا إلى أن العاصفة التي ضربت ولاية كسلا أمس الأول كانت مصحوبة بامطار غزيرة ادت الي حدوث سيول جارفة في محلية تلكوك والحاقها الاضرار كبيرة بعدد من المنازل خاصة في منطقة توتيبت فضلا عن حدوث ٣ وفيات باحدي قري محلية ريفي اروما.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر والي كسلا يقدم واجب العزاء في ضحايا العاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.