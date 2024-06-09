والي كسلا يقدم واجب العزاء في ضحايا العاصفة

قدم والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق برفقة لجنة امن الولاية وناظر عموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل والمدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا ادريس محمد علي واجب العزاء لأسر ضحايا العاصفة التي ضرب محلية ريفي كسلا الخميس الماضي خاصة قري القطاع الشرقي للمحلية والتي ادت الي وفاة ٥ من المواطنين نتيجة لتهدم المنازل.

ووجه الوالي عقب وقوفه على حجم الاضرار التي لحقت بالمنطقة ادارتي الكهرباء والمياه بالتدخل السريع لمعالجة الاضرار التي لحقت باعمدة الكهرباء والتوصيلات مما اخرج محطات المياه من الخدمة فضلا توجيهه لمفوضية العون الانساني بالتدخل اللازم وتوفيق اوضاع الاسر التي تضررت جراء العاصفة منوها الي الاضرار التي تم حصرها بواسطة الاتيام التي تم إرسالها للمناطق المتضررة مبينا ان ماحدث أمر مقدر ومكتوب منذ الازل وان العاصفة جاءت والخريف على الأبواب.

من جانبه نوه المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا إلى أن الاضرار التي وقعت كبيرة وان العاصفة كان قوية تأثرت بها أعداد كثيرة من قري ومناطق المحلية معربا عن شكره وتقديره لوالي الولاية وأعضاء لجنة الامن في مواساتهم للمنكوبين وتفقد أحوالهم.