فاجعة في قريتي “كمبو المحالج والدناقلة” بالجزيرة

أفرغت قوات الدعم السريع خمس رصاصات على رأس المواطن “عامر إسماعيل عبدالرازق” بعد رفضه نهب منزله خلال هجوم على حي “كمبو المحالج” بمنطقة الحصاحيصا بولاية الجزيرة.

إلى ذلك أطلقت المليشيا تهديدات عبر مكبرات الصوت في المساجد امس في قرية الدناقلة – شرق مدني- وخيّرت المواطنين بين التجنيد الإجباري ضمن صفوفها أو إخلاء القرية فوراً، وأن أي شخص يخالف هذه القرارات سيواجه القتل. اليوم التالي

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