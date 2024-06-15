الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار

إستقبل الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالعاصمة كمبالا اليوم نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار اير كمبعوث خاص لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان للرئيس اليوغندي.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل في تصريح صحفي ان نائب رئيس مجلس السيادة نقل للرئيس اليوغندي رسالة من رئيس مجلس السيادة تتعلق بتطورات الأوضاع بالسودان وقرار مجلس الأمن الاخير المتعلق بمدينة الفاشر والذي طالب فيه قوات الدعم السريع المتمردة بكل وضوح بفك الحصار عن مدينة الفاشر.

وقال سيادته أن نائب رئيس مجلس السيادة اطلع الرئيس اليوغندي على موقف السودان مما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمنابر المطروحة وعلى رأسها منبر جدة وانه على الدول الداعمة للتمرد وقف دعمها لتحقيق السلام في السودان حتى يتحقق الاستقرار في المنطقة.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة اليوغندية كمبالا يرافقه وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي