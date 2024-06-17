برمة: لا سبيل لمخرج آمن للبلاد إلا بالحوار الذي يفضي إلى إيقاف الحرب

قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة بأنه لا سبيل لمخرج آمن للبلاد إلا بالحوار الذي يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ويستعيد الأمن والاستقرار. – أدعو القوى السياسية والمدنية وكافة السودانيين إلى نبذ العنف والكراهية والعمل على وحدة الصف الوطني عبر مائدة مستديرة جامعة تفضي لتوافق شامل على مشروع وطني يخاطب أسباب الحرب ويلبي تطلعات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة والسلام والديمقراطية. الجزيرة – السودان

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