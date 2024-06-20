عش اللحظة!

كل انسان يحيا ولكن ليس كل انسان يعيش! لا أظننا نعي كمية اللحظات الثمينة التي نهدرها من عمرنا. لحظات كنا نقدر على عيشها ولكننا أضعناها بالتفكير في شيء آخر إما في أمر قد ينتظرنا او لا ينتظرنا في المستقبل او امر في الماضي، حصل وانتهى! نحيا ونحن على وضعية (الطيار الآلي) نخرج ونعمل ونفعل وعقلنا في مكان آخر وفي كل مكان ما عدا المكان الفعلي الذي نحن فيه! لا نعيش اللحظة التي نسكنها تماماً.

نتمرن في النادي الرياضي ونحن نفكر في المشاغل التي تنتظرنا في العمل. نعمل في المكتب ونحن نفكر في نوع الطعام الذي سنطلبه على الغداء. نتحدث مع الأصدقاء ونحن نلعب على الجوال. نمشي في الحديقة ونحن نفكر في محادثة شاركناها بالأمس مع زميلنا. قد يقول أحدهم وما المشكلة في ذلك؟ لماذا لا نستغل كل لحظة في عمل شيئين او ثلاثة! ما المشكلة عندما اتحدث مع أحدهم وافكر في المكان الذي سأسافر له؟ ما المشكلة عندما العب كرة القدم مع أصدقائي واخطط جدول مواعيدي للغد؟.

المشكلة، أنك عندما تفعل شيئا وتفكر في شيء آخر. جسدك يكون في مكان وعقلك في مكان آخر. وعندما تعتاد على ذلك، يصبح ذلك كل ما تفعله، وتصبح عاجزاً على العيش في اللحظة التي انت فيها والاستمتاع بها. تصبح مدمنا على انتظار اللحظة القادمة وعندما تأتي اللحظة لا تستمع بها وتنتظر ما يليها! والأسوأ من ذلك أنك تصبح مدمنا على التفكير!.

قد تقول لي التفكير مفيد لماذا قد اتخلى عن التفكير؟ سأقول لك لا أحد يستطيع ان يتخلى عن التفكير تماماً حتى لو أراد! وانا لا اطلب منك التخلي عن التفكير، فكلنا نحتاج الى التفكير عندما نحتاج حل مشكلة او للتقدم في العمل او للتخطيط لمستقبلنا. ولكن كثرة التفكير يعيقك اكثر مما قد يساعدك في التقدم! فعندما تواجهنا مصيبة ونقضي يومنا في التفكير فيها يضيع اليوم ونتنكد اكثر خاصة وان كانت مشكلة بلا حل! وفي بعض الأحيان لا نجد حل ولكن ما ان نتوقف عن التفكير في المشكلة نجد الحل! مثلما يحدث معنا عند الاستحمام ونجد الأفكار الإبداعية تتساقط علينا من كل مكان!.

ستسألني الآن: كيف أعيش اللحظة واتوقف عن التفكير؟ وسأجيبك. انه لأمر صعب و لكنه ليس مستحيلا. يحتاج الى الكثير من التدريب. ونصيحتي هي أنك عندما تفعل شيئاً ما. ركز عليه. لا تفعل ولا تفكر في شيء اخر. وان حدث وفكرت (وستفعل!) استمع لفكرتك ولا تحكم عليها او تغضب على نفسك لأنك لم تعش اللحظة، ثم ارجع إلى ما كنت تفعله. وهكذا. حاول ان تخصص خمس دقائق من يومك للتأمل. اجلس كل يوم، وحاول الا تفكر في شيء والا تركز سوى على طريقة تنفسك. هذه الخمس دقائق ستجعلك نشيطاً ومرتاحاً وستساعدك على ان تعيش اللحظة ولا تسلم نفسك لأفكارك.

جواهر آل ثاني – الشرق القطرية