شاهد بالفيديو.. مواطنون يقتحمون أستوديوهات التلفزيون القومي بمدينة بورتسودان ويرقصون ويهتقون (البجا حديد البجا دولة) وساخرون: (يا أخوانا الإذاعة سقطت تاني ولا شنو؟)

لا حديث داخل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس إلا عن اقتحام مواطنون سودانيون لأستوديوهات التلفزيون القومي السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تزامن اقتحام مواطنون من قبيلة “البجا”, لأستوديوهات التلفزيون القومي, مع شكوى تقدمت بها المذيعة زينب إبرا, ضد المدير العام للتلفزيون القومي الأستاد إبراهيم البزعي.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع, المواطنون وهم يقتحمون الأستوديو الخاص بالتلفزيون القومي ويرقصون ويهتفون: (البجا حديد البجا دولة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة أبرزها (يا أخوانا الإذاعة سقطت تاني ولا شنو؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)