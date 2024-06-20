فاجأت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, جمهورها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإطلالة جديدة ومبهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإطلالة الجديدة للمطربة الملقبة بالجبلية. وظهرت عشة الجبل, بنيولوك جديد أبهرت به المتابعين, وسط تعليقات ما بين ساخرة ومتغزلة والتي كان أبرزها (كيم كارداشيان الجبل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة عشة الجبل تفاجئ المتابعين بإطلالة مبهرة ونيولوك جديد تقلد به نجمات الموضة وساخرون: (كيم كارداشيان الجبل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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