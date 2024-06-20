جدول قطع مؤقت للكهرباء بالكويت

الكويت

لأول مرة وبسبب الحر الشديد، تواجه بعض المناطق في الكويت الخميس ولليوم الثاني على التوالي انقطاعًا مؤقتًا للتيار الكهربائي خلال ذروة الاستهلاك، بسبب عجز محطات توليد الطاقة عن تلبية الطلب المتزايد الناجم عن الطقس الحار الذي يضرب البلاد في الصيف، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان الخميس عن “المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة”.

كما أوضحت في بيان سابق مساء الأربعاء أن الانقطاع “جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة” في ظلّ “ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة”.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات في الكويت مثل هذه الإجراءات بسبب عجز في توليد الكهرباء.

ورغم أن سكان الكويت معتادون على الطقس الحار الذي يصل إلى حوالي 50 درجة مئوية، إلا أنّ البلد يتأثر بشكل متزايد بالتغيّر المناخي.

من جانبه، قال العالم الكويتي عادل السعدون لوكالة فرانس برس “غالبًا ما كانت درجة الحرارة تتجاوز الخمسين في شهر تموز/يوليو لكنها بلغت 51 درجة مئوية أمس” الأربعاء.

وأضاف “ما نعيشه اليوم هو نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله”.

يأتي ذلك، فيما سجلت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا في عدد من الدول في المنطقة، ودول أخرى حول العالم، في وقت حذر فيه خبراء من أن التلوث الكربوني قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقت مضى.

وأدى تغير المناخ حتى الآن إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 1.2 درجة مئوية فوق متوسط درجة الحرارة ما قبل عصر الصناعة.

العربية نت